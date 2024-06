Tipprunde zur Fußball-Europameisterschaft

Fußball im Netz

Foto: gemeinfrei

Frankfurt (kobinet) Heute am 14. Juni 2024 beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Es darf also wieder gefiebert werden, wer es schafft, das Runde ins Eckige zu bringen, bzw. wer verhindert, dass der Gegner dies schaffen könnte. Vor allem darf aber auch wieder getippt werden. Der Frankfurter Club Behinderter und ihrer Freunde hat wieder einmal eine Tipprunde im Internet eingerichtet, die zum kostenfreien Mittippen einlädt. Alle Fußballkenner*innen bzw., die die es werden wollen, sind also herzlich zum gemeinsamen Tippen eingeladen. Heute geht es mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland los.

Link zur Tipprunde