Daniel Flock wurde in Kreistag von Bad Kreuznach gewählt

Daniel Flock mit Rollator

Foto: privat

Bad Kreuznach (kobinet) Der 45jährige Industriekaufmann und Erwerbsminderungsrentner mit einer Gehbehinderung Daniel Flock hat für die Linke für den Kreistag Bad Kreuznach bei den rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 kandidiert. Nun teilte er den kobinet-nachrichten, die im Vorfeld der Wahlen einige behinderte Kandidat*innen vorgestellt hatten, mit, dass die Linke im Kreistag Bad Kreuznach einen Sitz errungen hat und er als Einziger seiner Partei in den Kreistag einziehen kann. Die Linke bekam nach Informationen von Daniel Flock 1,7 Prozent der Stimmen im Kreis Bad Kreuznach bei der Kommunalwahl.

Im Vorfeld der Wahl hatte Daniel Flock den kobinet-nachrichten folgende Informationen zu seiner Kandidatur mitgeteilt: „Mein Name ist Daniel Flock. Hier meine Daten: Daniel Flock, 45 Jahre, Beruf: Industriekaufmann/Erwerbsminderungsrentner – Partei: Die Linke. Listenplatz 1 für den Kreistag Bad Kreuznach. Ich habe eine Gehbehinderung seit Geburt und gehe mittlerweile am Rollator. Ich möchte mich in der Kommunalpolitik auf Kreis- und auf Stadtebene einsetzen, damit die Belange von Menschen mit Behinderung weiterhin wahrgenommen werden und ihre Lebenssituation verbessert wird. Menschen mit Behinderung sind die Fachleute für Barrierefreiheit, sei es im ÖPNV, in der Verwaltung (Stichwort: digitale Barrierefreiheit), in der Arbeitswelt, bei Baumaßnahmen usw. Nur wenn Menschen mit Behinderung in politische Entscheidungsprozesse von vornherein eingebunden werden, kann Inklusion gelingen.“