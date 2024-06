Sozialverband fordert weiterhin Inflationsausgleichsprämie

Logo VdK Niedersachsen-Bremen

Foto: VdK Niedersachsen-Bremen

HANNOVER (kobinet) Arbeitnehmer und Pensionierte haben seit Oktober 2022 zu einem großen Teil die sogenannte Inflationsausgleichsprämie von insgesamt jeweils bis zu 3.000 Euro erhalten. Rentnerinnen und Rentner bekommen diese Sonderzahlung bisher nicht und gehen leer aus. Aus Sicht des Landesverbandes Niedersachsen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) ist dies nicht nur ungerecht, sondern vollkommen unsozial.

Deshalb hatte der größte Sozialverband in Niedersachsen eine Unterschriftenaktion gestartet. Damit fordert der SoVD und seine Partner die Bundes- und auch die niedersächsische Landesregierung auf, endlich eine Gleichbehandlung herzustellen, indem auch Rentner einen Inflationsausgleich von bis zu 3.000 Euro erhalten.

Die Aktion des SoVD und seinen Partnern haben bislang mehr als 200.000 Menschen unterstützt.

Dirk Swinke, der Verbandsratsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen, wird nun in der kommenden Woche die Unterschriften und die damit verbundenen Forderungen an den Ministerpräsidenten Stephan Weil übergeben.