Lernplattform der Aktion Mensch zum Thema Arbeit und Behinderung

Logo Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Wolltest du schon immer wissen, welche Rechte du im Arbeitsleben hast? Was es mit dem Schwerbehindertenausweis auf sich hat? Welche Beratungsstellen dich unterstützen können Oder welche Behörden für was zuständig sind? Dann bist du hier richtig! In diesem Kurs lernst du wichtige Grundlagen zum Thema 'Arbeit und Behinderung' kennen. Viel Freude beim Lernen", heißt es vonseiten der Aktion Mensch zu der Lernplattform zum Thema Arbeit und Behinderung auf die Dagmar Greskamp von der Aktion Mensch aufmerksam macht.

Und weiter heißt es vonseiten der Aktion Mensch zur Lernplattform:

Was kann ich hier lernen?

Hier lernst du:

– In Modul 1 lernst du wichtige Grundlagen zum Thema Arbeit und Behinderung kennen.

– In Modul 2 lernst du, welche Ansprüche und Rechte Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben haben.

– In Modul 3 lernst du verschiedene Beratungsstellen kennen, die dich unterstützen können.

– In Modul 4 lernst du, welche Kostenträger es gibt und wer für was zuständig ist.

– In Modul 5 lernst du, welche Ansprüche und Rechte Arbeitgeber haben, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen.

Du kannst einige Übungen machen und dir Videos mit Hintergrundinformationen, Tipps und Tricks ansehen.

Was sollte ich bereits können?

Für diesen Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Dieser Kurs ist ein Selbstlernkurs. Du kannst dir so viel Zeit dafür nehmen, wie du brauchst.

Du kannst jederzeit eine Pause einlegen oder an einem anderen Tag fortfahren. Deine Eingaben werden automatisch gespeichert.

Insgesamt ist der Kurs in sechs Abschnitte unterteilt. Wir empfehlen die Abschnitte nacheinander zu bearbeiten, heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

Link zur Anmeldung zur Lernplattform Arbeit und Behinderung der Aktion Mensch