Veranstaltung zu 15 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention

No body found to use for abstract...

Foto: BIZEPS Wien

Berlin/Bochum (kobinet) Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention und das Bochumer Zentrum für Disability Studies laden zur Online-Konferenz mit dem Titel "15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland – das Recht auf selbstbestimmtes Leben und Wohnen endlich umsetzen!“ ein. Diese findet am Dienstag, den 10. Dezember 2024 von 10:30 bis 15:00 Uhr statt. "Nach 15 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland steht fest: Viele behinderte Menschen dürfen immer noch nicht selbst entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Es fehlen Alternativen zu Förderschulen, Werkstätten und Wohngruppen. Das gilt gerade für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen und besonderen Unterstützungsbedarfen. Damit sich das ändert, müssen sich die Angebote ändern", heißt es u.a. in der Vorankündigung der Online-Veranstaltung.

„Wir wollen mit denen, die Wohnangebote planen und machen, reden: Was können sie tun, um die Menschenrechte behinderter Menschen umzusetzen? Zu Hilfe nehmen wir 3 wichtige Texte mit Regeln, Aufgaben und Vorschlägen für einen Veränderungs-Prozess:

• „Leitlinien zur Deinstitutionalisierung (auch in Notfällen) “ vom UN-Fachausschuss für Rechte von Menschen mit Behinderungen,

• der Bericht des UN-Sonderberichterstatters für die Rechte behinderter Menschen über die Transformation (Umwandlung) von Dienstleistungen für behinderte Menschen und

• die Ergebnisse der Staatenprüfung in Genf im Jahr 2023.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Vertreter*innen von Fachverbänden, Selbsthilfeorganisationen, Leistungserbringern, Politik, Wirtschaft und an Wissenschaftler*innen“, heißt es weiter in der Vorankündigung der Veranstaltung.

Für die Veranstaltung steht Gebärdensprachdolmetschung, Schriftdolmetschung und Übersetzung in Leichte Sprache zur Verfügung. Die Einladung mit Programm und Hinweisen zur Anmeldung wird im September 2024 verschickt.