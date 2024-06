Roman-Lesung zur Situation in Werkstätten an Schule in Oberaudorf

Ottmar Miles-Paul mit Roman Zündeln an den Strukturen

Foto: LB Bremen

Oberaudorf (kobinet) Für seine mittlerweile 10. Lesung aus dem Roman "Zündeln an den Strukturen" über die Situation in Werkstätten für behinderte Menschen und Alternativen dazu hat sich Ottmar Miles-Paul eine inklusive Schule ausgesucht. Am 24. Juni 2024 um 18:00 Uhr ist er zu Gast in der Privaten Petö Schule, Rosenheimer Str. 118, in 83080 Oberaudorf. Als Leseassistenz konnte der sehbehinderte Autor und Behindertenrechtler u.a. Frederik Dahnk, einen ehemaligen Schüler der Schule gewinnen. Frederik Dahnk hat vor kurzem in einem Kurzfilm seinen Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek Rosenheim vorgestellt, den er im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres inne hatte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den u.a. aus den kobinet-Nachrichten bekannten Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul bei uns begrüßen dürfen. Es wird eine Lesung aus seinem Buch ‚Zündeln an den Strukturen‘ sowie anschließend eine Diskussion mit Podiumsgästen und dem Publikum geben. Das Podium ist ausschließlich mit Menschen mit Behinderung besetzt: Patrik Autsch, Julia Holzer, Ottmar Miles-Paul, Michael Sasse, Peter Senfter“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, die am Montag, den 24. Juni 2024 um 18:00 Uhr in der Privaten Petö Schule, Rosenheimer Str. 118, in 83080 Oberaudorf stattfindet. Moderiert wird die Veranstaltung von Sabine Senfter vom Verein FortSchritt Rosenheim, Mitveranstalter ist Nils Vater vom Verein STARTKLAR.

„Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über Spenden! Für die bessere Planung bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Um 17.00 Uhr bieten die Veranstalter zusätzlich eine Schulführung durch die Private Petö Schule an. Wer hier teilnehmen will, bitte unbedingt bei der Anmeldung auch angeben!

Als Leseassistent konnte Ottmar Miles-Paul den 19jährigen Frederik Dahnk gewinnen. „Frederik der Bücherwurm“ lautet der Titel eines auf YouTube veröffentlichten Kurzfilm, in dem Frederik Dahnk seinen Arbeitsplatz bei der Stadtbibliothek Rosenheim vorstellt, den er im Rahmen eines Freiweilligen Sozialen Jahres inne hatte. Der junge Mann liebt Bücher über alles, so dass sich Ottmar Miles-Paul auf die gemeinsame Lesung mit ihm als Leseassistent freut.

