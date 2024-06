EM 2024 für alle: Poster zeigt Nationalteam in Gebärdensprache

EM-Gebärdenposter

Foto: MÜHLEZEITUNG

Bonn (kobinet) Torjubel, Stadiondurchsagen, Kommentare aus der Moderator*innenkabine – ein Fußballspiel zu sehen, bedeutet in der Regel auch, ein Fußballspiel zu hören. Vielen gehörlosen Fans bleibt die barrierefreie Teilhabe an Spielen deshalb häufig verwehrt. Um ein Zeichen für mehr Inklusion zu setzen, gibt die Mühlezeitung des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Haslachmühle der Zieglerschen zur Fußball-EM, die ab dem 14. Juni in Deutschland stattfindet, ein Poster mit den Namen der deutschen Nationalspieler in Gebärdensprache heraus.

„Team für Deutschland“ lautet der Titel des diesjährigen Posters der Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch, der Johannes-Ziegler-Stiftung, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Dachverband Deutscher DEAF Fanclubs (DDDF) trägt das Poster dazu bei, dass auch Menschen mit einer Hörbehinderung am Thema Fußball und somit stärker am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, heißt es in einer Presseinformation der Aktion Mensch.

Jubiläum: Seit zehn Jahren gemeinsam für mehr Verständigung

Gestaltet wurde das Poster von Schülerredakteur*innen der Mühlezeitung, der Schülerzeitung des SBBZ Haslachmühle in Baden-Württemberg. Das erste Namensposter mit Gebärden zu Schweinsteiger, Podolski, Lahm und Co. erschien zur WM 2014 in Brasilien und wird seitdem zu jeder Fußball-WM und -EM veröffentlicht.

Seit 2016 recherchiert der DDDF in seiner Community die gebräuchlichen Gebärdennamen der Nationalspieler. Bei der Übersetzung von Lautsprache in die Namensgebärden, die auf der Unterstützten Kommunikation (UK) basieren, flossen Namen, Aussehen, Spielpositionen oder auch Eigenheiten der Spieler mit ein. Manuel Neuer wird beispielsweise wegen seines Namens mit der Gebärde für „neu“ dargestellt. Innenverteidiger Robin Koch hingegen wird wegen seines Nachnamens mit einer Bewegung gebärdet, die dem Rühren in einem Kochtopf gleicht. Gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch und dem DFB.

Poster ab sofort erhältlich – Namensgebärden auch als Videos

Das EM-Poster ist ab sofort kostenfrei bei der Aktion Mensch unter https://www.aktion-mensch.de/inklusion/sport/bestellservice erhältlich.

Wer die Mühlezeitung finanziell unterstützen möchte, kann das Poster in einer hochwertigeren Ausführung für zehn Euro inklusive Versand in einer Posterrolle direkt auf der Webseite der Mühlezeitung unter Shop https://mühlezeitung.de/shop/ erwerben.

Alle Namensgebärden sind zusätzlich auch als Video mit begleitendem Erklärtext verfügbar. Diese finden Interessierte ebenfalls auf der Webseite der Mühlezeitung sowie über den QR-Code auf dem Poster.