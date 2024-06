Logo des Podcast IGEL

Foto: Sascha Lang

Bad Segeberg (kobinet) "Zwischen Hamburg und Bremen - IRMA eine Messe, die wandert und Inspiriert", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcat, Sascha Lang, hat dieses Mal Pascal Escales, den Messeleiter der familiären Messe zu Gast.

„Es gibt gute Gründe warum im Norden eine Messe für Menschen mit Behinderung wandert. Seit nunmehr 12 Jahren gibt es die IRMA. Mal in Hamburg, Mal in Bremen lockt sie jährlich auch andere Zielgruppen. Pascal Escales, Messeleiter im Familienbetrieb erzählt uns und macht uns Lust auf diese sehr familiäre Messe. Hier kann man sich informieren und alles Planen: www.irma-messe.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast