Wahlrecht nutzen – Demokratie stärken

Posting der Aktion Mensch zur Europawahl am 9. Juni für Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Kassel (kobinet) Die Wahllokale für die Europawahl sind seit 8:00 Uhr nun auch in Deutschland geöffnet. Jetzt gilt es zu entscheiden, wie das Europäische Parlament zukünftig zusammengesetzt sein wird. Eine Reihe von Behindertenverbänden und viele andere gesellschaftliche Kräfte haben dazu aufgerufen, das Wahlrecht zu nutzen und demokratisch zu wählen. Denn auf europäischer Ebene werden wichtige Entscheidungen getroffen. Die Aktion Mensch hat hierzu einen Überblick über die Haltung der einzelnen Parteien zur Inklusion erstellt. Aber auch die Kommunalwahlen sind wichtig, die heute am 9. Juni in 8 Bundesländern stattfinden. Hier wird vor Ort über vieles entschieden, was für die Bürger*innen und damit auch für behinderte Menschen und ihre Verbündeten wichtig ist.

In Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt stehen die Kommunalwahlen heute an.

Link zu den Infos der Aktion Mensch zur Wahl