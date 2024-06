Wie stehen die deutschen Parteien bei der Europawahl zu Inklusion?

Posting der Aktion Mensch zur Europawahl am 9. Juni für Inklusion

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) Unter www.aktion-mensch.de/europawahl2024 können sich interessierte Wähler*innen darüber informieren, wie sich die derzeit bereits im Europaparlament vertretenen 14 deutschen Parteien zu Inklusion positionieren. Sie alle sollten die Frage beantworten, was sie in der nächsten Legislaturperiode tun wollen, um Inklusion in Europa voranzubringen. Bis auf drei, darunter die AfD, haben alle geantwortet, heißt es vonseiten der Aktion Mensch.

Ergänzt wird das Online-Spezial durch ein Interview mit der EU-Abgeordneten Katrin Langensiepen von Bündnis 90 / Die Grünen, die die interparlamentarische Gruppe der Menschen mit Behinderung im EU-Parlament leitet. Sie erklärt, welchen Einfluss das EU-Parlament hat, um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Mitgliedsstaaten voranzutreiben und warum es so wichtig ist, am 9. Juni zur Wahl zu gehen.

