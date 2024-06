Kundgebung für Demokratie – gegen Rechtsextremismus in Marburg

Plakat für die Demo am 7. Juni 2024 in Marburg

Foto: Marburger Bündnis

Marburg (kobinet) "Es stehen die Europawahlen bevor. Grund genug sich noch einmal sichtbar für mehr Demokratie stark zu machen! Nur gelebte unbehinderte Demokratie ist wirksam, für alle. Die Entwicklungen in manchen Ländern Europas gehen in eine andere Richtung, das bleibt nicht ohne Folgen, auch für uns. Dazu findet heute, am 7. Juni 2024 von 16.30 bis 17.30 Uhr eine Kundgebung vor dem Erwin Piscator Haus/Stadthalle in der Biegenstraße in Marburg statt. Machen Sie mit, stehen wir zusammen, zeigen wir Gesicht", heißt es in einer Info, die Bernd Gökeler aus Marburg den kobinet-nachrichten geschickt hat.

Die Kundgebung steht unter dem Motto „Zusammen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus“.