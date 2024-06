Katrin Langensiepen: Gute Chancen im Europaparlament zu bleiben

Katrin Langensiepen freut sich über Abstimmungserfolg im EU-Sozialausschuss

Foto: Katrin Langensiepen

Hannover (kobinet) "Aus der hannoverschen Kommunalpolitik ins Europaparlament: Kathrin Langensiepen war 2019 die erste Frau mit sichtbarer Behinderung im EU-Parlament. Jetzt will sie erneut ins EU-Parlament einziehen", so heißt es in einem Beitrag des NDR über Katrin Langensiepen von Christina Harland. Obwohl Katrin Langensiepen bei der Listenaufstellung der Grünen auf einen guten Listenplatz für die Europwahl gewählt wurde, kämpft die u.a. auch behindertenpolitisch äusserst engagierte Niedersächsin bis zum letzten Tag für ein gutes Ergebnis für die Grünen und damit auch für sich.

Link zum NDR-Beitrag vom 5. Juni 2024