Hilfsmittelnummern für Audio Nachrüstungen

AACHEN (kobinet) Vor sechs Jahren wurde die Firma Feelware mit dem Ziel gegründet, blinden und sehbehinderten Menschen den barrierefreien Zugang zu warmen Speisen und sauberer Wäsche zu ermöglichen. Auf dieser Reise hat dieses Unternehmen nun einen wichtigen Meilenstein erreicht - die Feelware Audio Nachrüstung für Elektroherde, Öfen, Waschmaschinen und Wäschetrockner wurde vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen als Hilfsmittel anerkannt und in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen .

Die Erteilung der Hilfsmittelnummern und die Aufnahme in das Hilfsmittelverzeichnis belegen, dass die Feelware Audio Nachrüstung wirksam und nützlich ist, um blinden und sehbehinderten Menschen die sichere und selbstständige Bedienung von Haushaltsgeräten zu ermöglichen. Die Hilfsmittelnummern ermöglichen den Krankenkassen eine schnelle und unkomplizierte Überprüfung von Anträgen ihrer Versicherten. Die Eintragung der Feelware Audio Nachrüstung in das Hilfsmittelverzeichnis wird in den kommenden Wochen erfolgen, so dass man die Hilfsmittel auch auf den entsprechenden Internetseiten finden kann.

Blinde und sehbehinderte Menschen, können ihre vorhandenen Geräte mit der Feelware Audio Nachrüstung ausstatten lassen, so dass die Geräteeinstellungen als Sprache angesagt werden. Herde, Backöfen, Waschmaschinen und Wäschetrockner, die mit der Feelware Audio Nachrüstung ausgestattet sind, sagen die aktuellen Einstellungen der Bedienknöpfe an und geben nützliche Hinweise zur Bedienung.

Diese folgenden Hilfsmittelnummern wurden erteilt:

Feelware Audio Nachrüstung für Herd / Ofen:

Hilfsmittelnummer 07.99.04.7001

Hilfsmittelnummer 07.99.04.7002

Hilfsmittelnummer 07.99.04.7003

Weitere Details zu der Funktionsweise der Feelware Audio Nachrüstung und zur Beantragung bei der Krankenkasse sind in dem hörbaren Telefonkatalog unter der Rufnummer: 0241 980 967 40 zu erhalten