Barrierefrei-Aktion in Oldenburg in Holstein am 10. Mai

Plakat des BSK Ostholstein zur Aktion am 10. Mai 2024

Foto: BSK Ostholstein

Oldenburg in Holstein Eine Barrierefrei-Aktion findet am 10. Mai 2024 von 10.00 bis 14.00 Uhr im Stadt-Büro, Kuhtorstr. 13, in Oldenburg in Holstein im Rahmen des Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Menschen statt. Dabei gibt es einen Barriere-Check, ein Inklusions-Memory, Infos zur Wheelmap-App und vieles mehr, wie Martina Scheel den kobinet-nachrichten mitteilte. Veranstaltet wird die Aktion von der Kontaktstelle Selbsthilfe Körperbehinderter Ostholstein (BSK).

In der Einladung zur Veranstaltung heißt es u.a.:

„Barriere-Check: Finden Sie Hindernisse aber gerne auch gelungene Beispiele für Barrierefreiheit in unserer Umgebung. Egal ob Kultur-Einrichtung, Arztpraxis, ‚Laden um die Ecke‘, oder … Markieren Sie diese mit einer grünen ‚Daumen hoch‘ – oder roten ‚Daumen runter‘-Karte (bekommen Sie bei uns). Nun noch ein Foto machen und per Mail an [email protected] schicken – fertig! Ihre Einreichungen werden vor Ort und im Gesamt-Projekt veröffentlicht, auf der BSK-Internetseite und in den sozialen Medien. Somit tragen wir alle dazu bei, für Barrieren zu sensibilisieren und diese abzubauen.“

nklusions-Memorys liegen zum Mitnehmen bereit (Solange der Vorrat reicht). In Sachen Wheelmap-App wird geschaut, wie barrierefrei die gesuchten Orte sind. „Gerne zeigen wir Ihnen die Anwendung, wie Orte gefunden und auch neue Orte eingegeben werden können – an unseren und Ihren Geräten“, heißt es weiter in der Einladung zur Veranstaltung, die im Rahmen des Protesttags von der Aktion Mensch unterstützt wird.