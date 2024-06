Nina Waskowski kandidiert bei Kommunalwahlen in Potsdam

Nina Waskowski

Foto: privat

Potsdam (kobinet) Dem Aufruf der kobinet-nachrichten in Zusammenarbeit mit dem Projekt Empowerment zur Selbstvertretung des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos), wonach sich behinderte Kandidat*innen für die anstehenden Wahlen vorstellen und ihre Ziele schildern können, sind mittlerweile einige gefolgt. Nina Waskowski kandidiert ebenfalls und zwar für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Potsdam. Die langsjährig aktive sehbehinderte Frau setzt sich u.a. für Vielfalt, Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit ein und kandidiert als Parteiunabhängige auf der Liste der LINKEN in Potsdam im Wahlkreis 5.

Für Nina Waskowskie ist es u.a. wichtig, in einer Stadt zu leben, in der alle gleichermaßen ein Zuhause finden und ihre Zukunft gestalten können. Vor allem ist Nina Waskowski wichtig, dass behinderte Menschen an politischen Prozessen beteiligt werden und inklusiv leben können. Gerade in einer Zeit wie dieser sei es wichtig, Farbe zu bekennen und sich nicht an den Rand drängen zu lassen. Deshalb will Nina Waskowski u.a. mit ihrer Kandidatur bei der Kommunalwahl in Potsdam Präsenz zeigen und ein Zeichen für Inklusion setzen.

Link zu Infos der LINKEN zur Kommunalwahl in Potsdam, wo Nina Waskowski im Wahlkreis 5 kandidiert

Weitere behinderte Kandidat*innen, die dieses Jahr für Wahlen kandidieren, können sich mit ähnlichen Berichten an kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul per Mail an [email protected] wenden.

Link zum Aufruf der kobinet-nachrichten zu Berichten über behinderte Kandidat*innen vom 22. April 2024

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Markus Walloschek für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 in Erfurt

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Daniel Flock für die Kommunalwahl am 9. Juni für den Kreistag in Bad Kreuznach

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Carsten Ondreka für die Kommunalwahl am 9. Juni für den Stadtrat in Kaiserslautern

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Birger Höhn für die Kommunalwahl am 9. Juni in Dresden-Blasewitz

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Silvia Meck für die Kommunalwahl am 9. Juni in Kaiserslautern

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Chris S. Wunderlich für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 in Erfurt

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Jürgen Schmidt für die Kommunalwahl am 26. Mai 2024 in Wasungen

Wie Jürgen Schmidt den kobinet-nachrichten berichtete, hat er den Einzug in den Stadtrat bei der Wahl am 26. Mai nicht direkt geschafft. Er ist aber der erste Nachrücker auf der Liste, so dass er noch hoffnungsfroh ist, im Laufe der Legislaturperiode Mitglied im Stadtrat zu werden.

Link zum kobinet-Bericht über die Kandidatur von Carole Nacke für den Stadtrat in Pirna und den Kreistag in Wilstruff bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024

Link zur Übersicht der Wahlen im Jahr 2024