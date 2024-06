3. Festival der Allianz für Inklusion vom 4. – 8. September in Rostock

Rostock (kobinet) Vom 4. bis 8. September 2024 findet in Rostock das 3. Festival der Allianz für Inklusion statt. "Wie viele Menschen mit Behinderung haben Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis, im beruflichen Umfeld, in der Verwandtschaft oder Nachbarschaft? In der Regel sind die Kontakte zwischen der Mehrheitsgesellschaft und körperlich, sensitiv oder kognitiv beeinträchtigten Menschen jedenfalls nicht üppig. Um das zu ändern und das Miteinander zu fördern, wurde auf Initiative von Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk der Verein all inklusiv Rostock gegründet. 2022 organisierte und veranstaltete der Verein in der Hansestadt erstmalig sein bundesweit einmaliges interdisziplinäres Inklusions-Festival. In diesem Jahr findet das Festival der 'Allianz für Inklusion' zum dritten Mal statt: Vom 4. bis 8. September laden 21 Events in den Themenbereichen Kultur, Wissen, Bewegung und Familie zum gemeinsamen Erleben ein", heißt es in der Ankündigung des Festivals.

„Bereits der Auftakt des Festivals am 4. September wird spektakulär! Als Ehrengast des Paralympics-Public Viewings an der historischen Stadtmauer Rostocks hat sich die Weitsprung-Legende Bob Beamon angekündigt. Der heute 78-Jährige, der 1968 bei den Olympischen Spielen 8.90 Meter weit sprang, kommentiert aus Rostock den voraussichtlich ersten Sprung eines Menschen über 9 Meter. Es ist der deutsche Paralympics-Athlet Markus Rehm, der mit dem Bewältigen dieser Traummarke in eine neue Weitsprung-Sphäre vorstoßen will. Im Rahmenprogramm des Events messen sich Kinder und Jugendliche bei inklusiven Weitsprung-Staffeln. Eine andere Facette von Bob Beamon können Festival-Gäste am 6. September kennenlernen. Beim Konzert u. a. mit Dirk Zöllner (Gesang, ‚Die Zöllner‘) und Volker Holly Schloss (Saxophon) sitzt der Olympia-Sieger von 1968 an den Drums“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Festivals in Rostock.

Link zu weiteren Infos