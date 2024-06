Wachsende Defizite in Kindertageseinrichtungen

Deckblatt des KiTa-Bericht 2024

BERLIN (kobinet) Ein durch eine Befragung des Paritätischen Gesamtverbandes in Zusammenarbeit mit der Universität Osnabrück erarbeitete Studie zeigt, dass, die aktuelle Situation in vielen Kindertageseinrichtungen besorgniserregend ist. Diese Studie wurde nun im aktuellen Paritätischen Kita-Bericht veröffentlicht. Diese Studie belegt allgemein, dass die bisherigen Bemühungen von Bund und Ländern, die Qualität in Kitas zu sichern, diese Entwicklung nicht aufhalten konnten.

Durchschnittlich fehlen, so belegt diese Studie, in jeder Kita mehr als zwei Fachkräfte, häufig sind es sogar mehr. Das entspricht aktuell 125.000 fehlenden Fachkräften im gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung. „Fehlende Fachkräfte sind ein doppeltes Problem“, merkt Juliane Meinhold, Leiterin der Abteilung für soziale Arbeit, an. „Personalmangel führt zu zusätzlichen Überstunden und einer zunehmenden Überlastung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit drohen weitere Personalausfälle. Und die Kinder haben das Nachsehen, weil Aktivitäten und Förderung eingeschränkt werden.“

Diese Zusammenhänge verdeutlicht auch der neu geschaffene Kita-Belastungs-Index, der zeigt, dass 22 Prozent der erfassten Kindertageseinrichtungen stark mehrfachbelastet sind. Das Schwerpunktthema des diesjährigen Kita-Berichts ist die Umsetzung von Inklusion. Erstmalig liegen Erkenntnisse zu der Umsetzung von Inklusion in Kindertageseinrichtungen vor. „Kinder mit Behinderung sind die besonders Leidtragenden in dieser Situation“ betont Juliane Meinhold. „Fehlende personelle Ausstattung und lange Verfahren verhindern, dass Kinder rechtzeitig die notwendige Unterstützung erhalten. Viele Fachkräfte und Eltern fühlen sich alleine gelassen“.

Mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz hat der Bund ab dem Jahr 2019 die Hoffnung geweckt, dass sich die Situation in Kindertageseinrichtungen flächendeckend verbessern könnte. Der Kita-Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes zeigt aber sehr deutlich, dass sich zwischen 2021 und 2023 die Rahmenbedingungen in den meisten Kitas verschlechtert haben, insbesondere weil sich der Fachkräftemangel als große Belastung erweist.

Der Paritätische Gesamtverband fordert:

mehr Fachkräfte durch bessere Rahmenbedingungen in der Ausbildung zu gewinnen.

es sollte grundsätzlich kein Schulgeld mehr gezahlt werden müssen,

die Anrechnung von Auszubildenden auf den Personalschlüssel muss aufhören.

Gleichzeitig ist zusätzliches Personal in inklusiv arbeitenden Kindertageseinrichtungen und in Einrichtungen mit einem hohen Anteil von Kindern, die von Benachteiligung bedroht sind, notwendig.

Juliane Meinhold schlussfolgert: „Alle Kinder müssen in der Kita gut betreut werden. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihre Arbeit gut machen können. Das wird ohne eine zusätzliche Stärkung von Kindertageseinrichtungen nicht möglich sein.“

Der KiTa-Bericht 2024 des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist unter diesem Link als PDF-Datei herunter zu laden.