Inklusives Fußballturnier von REWE und Aktion Mensch

Gemeinsame Fußballerlebnisse könnten allen Spaß machen

Foto: Pixabay/Pixaline

Köln (kobinet) "Beim großen Fußball-Inklusionscup von REWE und der Aktion Mensch sind am vergangenen Wochenende 16 Teams aus Köln und Umgebung gegeneinander angetreten. Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung haben dabei gezeigt, wie im Sport Unterschiede in den Hintergrund treten und Berührungsängste ganz natürlich abgebaut werden. Über welchen Preis sich das Gewinner-Team freuen durfte und was die REWE-Aktion 'Scheine für Vereine' damit zu tun hat, erfährst du hier", heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch.

Link zu weiteren Infos