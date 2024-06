Inklusionstage zum Thema Mobilität starten heute in Berlin

Logo der Inklusionstage 2024 am 3. und 4. Juni 2024 in Berlin

Foto: BMAS

Berlin (kobinet) Heute am 3. Juni 2024 beginnen die Inklusionstage 2024 unter dem Motto "MOBILITÄT barrierefrei ∙ selbstbestimmt ∙ zeitgemäß“ vor Ort in Berlin und online. "Wie steht es heute um die Mobilität von Menschen mit Behinderungen? Wie stellen sich unterschiedliche Mobilitätsanbieter auf die individuellen Bedarfe ein? Wie lassen sich im öffentlichen Raum Wege und Übergänge inklusiv und sicher gestalten? Wie gelingt die praktische Umsetzung bei den Leistungen zur Mobilität? Wir möchten uns diesen und weiteren Fragen widmen und gemeinsam gute Lösungsansätze diskutieren", heißt es in der Ankündigung der Inklusionstage, die auch dieses Jahr wieder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales organisiert werden.

„Am 3. und 4. Juni 2024 finden in der Hauptstadtrepräsentanz der Telekom die Inklusionstage 2024 des BMAS in Berlin statt. Die Veranstaltung wird im Internet live und barrierefrei übertragen. Das diesjährige Thema ist ‚MOBILITÄT barrierefrei – selbstbestimmt – zeitgemäß‘. Im Rahmen der Inklusionstage wird Bundesminister Hubertus Heil am 3. Juni den Bundesteilhabepreis 2023 zum Thema ‚GESUNDHEIT INKLUSIV – barrierefreie ambulante Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen‘ verleihen“, heißt es vonseiten des Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ob der Minister die von den Behindertenverbänden lang ersehnte Nachricht im Gepäck hat, dass die Reform des Bundesteilhabegesetzes nun endlich konkret angepackt wird, das wird mit Spannung erwartet.

