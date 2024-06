Logo: NDR

Foto: NDR

Kiel (kobinet) "All inclusive: Hotelbesuch für Rollstuhlfahrer", so lautet der Titel eines knapp vierminütigen Fernsehberichts im Schleswig-Holstein magazin des NDR. Darauf hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. "Ist das Badezimmer ebenerdig? Gibt es eine Stufe zum Balkon? Fragen, die sich Rollstuhlfahrer stellen müssen bei einer Hotelbuchung", heißt es in der Ankündigung des Fernsehbeitrags.

Link zum NDR-Beitrag