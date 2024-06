Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Mai 2024

Logo: IGEL kobinet Monatsrückblick

Foto: IGEL

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Monatsrückblick Mai 2024 – Siehe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) den Podcast zum Monatsrückblick über die Nachrichten der kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im Mai 2024. Als Gesprächspartner von Sascha Lang stand dafür wieder kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul zur Verfügung und hatte zum geschäftigen Monat Mai auch einiges zu sagen.

„Ein weiterer Monat im Jahr 2024, also Jahr 15 nach Ratifizierung der UN-BRK ist vorbei. Aus Regierungskreisen kommen keine Signale, doch die Feier zum Grundgesetz öffnet wieder mal Türen um die Rechte der Menschen mit Behinderungen klarer zu definieren. Wir werfen mit Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten einen Blick auf die Protesttage Anfang Mai, schauen uns schöne Dinge an, sprechen über die AGG Reform, die Europameisterschaft und erfreuen uns eines leckeren Eisbechers in Leichter Sprache. Wir wünschen gute Unterhaltung. Die Nachrichten nachzulesen gibt es unter: http://www.Kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im Mai 2024.

Link zum IGEL-Monatsrückblick für den Mai 2024

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast