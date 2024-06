Wenn von Barrieren Betroffene zu spät gefragt werden

Logo zum Projekt Barrierefreiheit von MDR-SACHSEN ANHALT mit Correctiv

Foto: MDR

STENDAL (kobinet) Barrierefreiheit wird am besten gestaltet, wenn dazu auch der Rat von jenen eingeholt wird, die von Barrieren betroffen sind - das ist allgemein bekannt. Dennoch wird immer wieder versucht, das auch "ganz alleine hinzukriegen". Mit dem Projekt "Stopp - wo kommst Du nicht voran" haben Mitteldeutscher Rundfunk und Correctiv auch Beispiele dafür gefunden, was alles schief gehen kann. Aktuell hat der Mitteldeutsche Rundfunk veröffentlicht, was er am Bahnhof Stendal vorgefunden hat.

So wirkt das Gelände um den Bahnhof an der Hochschule Stendal wie ein Paradebeispiel für Barrierefreiheit. Die Wegeführung ist, wie die sehbehinderte Daniela Waiß bei einem Spaziergang mit dem Projektteam aufzeigt, für blinde Menschen nicht richtig nachvollziehbar und an einigen Stellen gefährlich.

