Berlin (kobinet) Am 9. Juni 2024 findet in Deutschland die Europawahl statt. Im Vorfeld der Wahl informieren sich einige Menschen gerne über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien. Dabei ist Trudi Kindl aus Kassel auf eine Meldung der LINKEN gestoßen, auf die sie die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. Unter der Überschrift "Europa-Wahlprogramm der Linken barrierefrei zugänglich" bietet die Partei Informationen in einer Reihe verschiedener Formate.

„Wenn man den folgenden Link wählt: https://www.die-linke.de/europawahl/wahlprogramm-zur-europawahl/ kommt man auf die richtige Seite. Man kann sich durch verschiedene Links tabben, wo einem Teile des Programms angeboten werden. Hat man viel Geduld, kommen am Ende der Linkliste verschiedene Links, die einem das Programm in verschiedenen Sprachen anbieten. Dabei sind u.a. Leichte Sprache und Gebärdensprache. Als Blinder muss man nicht den Screenreader bemühen, sondern menschliche Stimmen lesen das Programm vor“, berichtet Trudi Kindl.