Graf Zahl auf neuen Wegen für das Budget für Arbeit

Graf Zahl an seinem Arbeitsplatz

Foto: Barbara Vieweg

Jena / Hamburg (kobinet) Im Februar 2019 hat Graf Zahl einen Job im Rahmen des Budget für Arbeit angetreten. Die kobinet-nachrichten berichteten damals über seine ersten Erfahrungen. Auch bei der Werkstättenmesse war die Sesamstraßen-Figur mit dabei und unermüdlich bei der Aufklärung für die Möglichkeiten des Budget für Arbeit aktiv. Nun geht der Graf neue Wege, wie die kobinet-nachrichten im Interview mit dem Grafen, der nie mit dem Zählen aufhört, erfuhren.

kobinet-nachrichten: Eure Grafschaft. Im Februar 2019 haben Sie im Rahmen des Budget für Arbeit im Jenaer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Ihre Arbeitsstelle angetreten. Das sind jetzt schon über 5 Jahre?

Graf Zahl: Ja, aber genauer gesagt habe ich meine Tätigkeit am 1. Februar 2019 begonnen. Lange hatte ich auf einen Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen gehofft, dann hat es geklappt. Das sind inklusive heute am 31. Mai 2024 insgesamt 1.947 Tage, die ich nun schon diese Arbeit ausserhalb der Werkstatt ausübe.

kobinet-nachrichten: Ja, Sie sind aus der Sesamstraße bekannt dafür, dass Sie alles zählen müssen, was Ihnen in den Weg kommt. Sie sind auch bekannt dafür, dass Sie als Vampir nur nachts arbeiten. Wie verträgt sich das mit Ihrem Job?

Graf Zahl: Na ja, zu zählen gibt es an meiner Arbeitsstelle immer genug, denn die Verwaltungen, die die Fördermittel bereitstellen, haben einen unendlichen Wissensdurst. Da muss ich ständig Zahlen raussuchen und nachrechnen – ich liebe das im Gegensatz zu meinen Chef*innen.

Und das mit der Nachtarbeit, da muss ich meinem Arbeitgeber großen Respekt für die Flexibilität zollen. Bisher hat das immer geklappt. Stressig war für mich aber die Zeit, als wir bei der Werkstättenmesse in Nürnberg waren und über das Budget für Arbeit aufgeklärt haben. Zum Glück habe ich eine dunkle Ecke in der Halle gefunden. Aber viel finsterer fand ich, dass die Leute, die an den Stand kamen – und das waren viele – kaum etwas über das Budget für Arbeit wussten. Und dabei gibt es so viele interessante Zahlen, die mit dem Budget für Arbeit verbunden sind: Zum Stichtag 31.12.2022 erhielten beispielsweise bisher nur 2.950 Personen ein Budget für Arbeit nach Paragraf 61 SGB IX. Und das obwohl in den Werkstätten für behinderte Menschen Ende 2022 insgesamt 272.780 Menschen beschäftigt waren, wie aus dem Kennzahlenvergleich der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe hervorgeht.

kobinet-nachrichten: Sie lieben wirklich Zahlen. Aber was halten Sie davon, dass sich nun behinderte Menschen, die statt in der Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen) in einem Netzwerk zusammenschließen?

Graf Zahl: Vom Grundsatz her ist das eine richtig gute und wichtige Idee. Denn diejenigen, die andere, inklusive, Wege gehen, werden kaum gehört und müssen oft besonders viel kämpfen. Viele sind auch an ihren Arbeitsstellen alleingelassen. Deshalb ist der Austausch untereinander und die gegenseitige Unterstützung wichtig. Am 1. Treffen am 5. April 2024 konnte ich leider nicht dabei sein, Sie wissen ja 15:00 Uhr ist nicht meine Zeit. Aber beim nächsten Mal, am 14. Juni von 15:00 bis 17:00 Uhr habe ich einen Weg gefunden, aus dem Finsteren heraus agieren und dabei sein zu können. Hoffentlich nehmen noch viele andere an der Online-Veranstaltung teil, denn dabei geht es speziell um die Regelungen zum Budget für Arbeit. Aus dem Bericht über das erste Treffen konnte ich herauslesen, dass es da noch gehörigen Aufklärungsbedarf gibt. Und da geht es auch um Zahlen!

kobinet-nachrichten: Wie ich gehört habe, stehen bei Ihnen berufliche Veränderungen an. Stimmt das?

Graf Zahl: Ja, bisher war das eher noch ganz geheim. Aber jetzt kann es ans Licht der Öffentlichkeit. 1.947 Tage Erfahrung mit dem Budget für Arbeit und mit einem Job außerhalb der Werkstatt für behinderte Menschen ist ja eine Menge. Deshalb wurde ich gefragt, ob ich neben meiner Zählerei auch als Botschafter für das Budget für Arbeit fungieren möchte. Da bin ich natürlich gerne dabei. Heute, am 31. Mai, also am 1947. Tag nach meinem Start mit dem Budget für Arbeit fahre ich mit Ottmar Miles-Paul und dessen Leseassistentin Sabine Lohner nach Hamburg zur Lesung aus dem Buch Zündeln an den Strukturen über die Situation in Werkstätten im Haus der Barrierefreiheit, Am Alsterdorfer Markt 7. Um 14:00 Uhr geht es mit der Lesung los. Wir haben schon eine Tasche gefunden, in der es finster genug für mich und die Reise ist.

kobinet-nachrichten: Sie werden jetzt also viel unterwegs sein?

Graf Zahl: Ja, das sieht ganz so aus, denn in diesem Jahr stehen noch eine Reihe von Lesungen und Terminen an, bei denen ich dabei sein werde. Ich hoffe aber, dass mir andere behinderte Menschen, die den Weg aus der Werkstatt geschafft haben, beistehen und auch über ihre Erfahrungen berichten. Zu erzählen haben wir genug.

kobinet-nachrichten: Und wie machen Sie das mit Ihrem bisherigen Job?

Graf Zahl: Die Corona-Pandemie hat dem flexibleren Arbeiten und den Online-Treffen ja viele Türen geöffnet. Das kriege ich also auch aus der Ferne hin. Die Zahlen werden mir also nicht ausgehen, zumal ich das Gefühl habe, dass die Abrechnungen immer komplizierter werden – herrlich, wie ich das liebe!

kobinet-nachrichten: Dann bleibt uns nur, Ihnen viel Erfolg auf Ihren Reisen und für das Budget für Arbeit zu wünschen, es war ja ein wichtiges Vorhaben des Bundesteilhabegesetzes.

Graf Zahl: Ja, ja, das sind jetzt ja schon 2.343 Tage seit es die bundesweite Möglichkeit einer Förderung über das Budget für Arbeit gibt.

kobinet-nachrichten: Die Zahlen gehen Ihnen wirklich nie aus. Dann manchen wir jetzt mal besser Schluss, aber wir werden Ihren Weg weiterhin begleiten und berichten.

Zu Graf Zahl:

Im Muppet Wiki heißt es: Graf Zahl, englischer Name Count Von Count (oder kurz Count) ist eine Sesamstraßen-Muppet-Figur, die gerne Dinge zählt, daher sein Name. Sein charakteristisches Lachen lässt immer Blitz und Donner aufkommen.

Zu seiner Biografie heißt es dort u.a.: „Der Graf hat eine zwanghafte Liebe zum Zählen (Arithmomanie, eine Krankheit legendärer Vampire); Er wird alles und jeden zählen, unabhängig von Größe, Menge oder wie viel Ärger er anderen um ihn herum verursacht. In einem Lied erklärte er, dass er manchmal sogar sich selbst zählt. Wenn er mit dem Zählen fertig ist, lacht der Graf und verkündet seine Gesamtzahl (die manchmal auf dem Bildschirm erscheint). Dieses Finale wird normalerweise auch an sonnigen Tagen von einem Donnerschlag und einem Blitzschlag begleitet. (Laut dem Buch Gutenacht-Geschichten hat der Graf eine persönliche Wolke, die über seinem Kopf schwebt und für Donner und Blitz sorgt.)“

Link zu weiteren Infos des Muppet Wiki zu Graf Zahl

Link zu einem Film-Bericht über die ielfältigen Aktivitäten des Graf Zahl

Link zum kobinet-Bericht über das Online.Netzwerktreffen von Menschen, die statt in einer Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen)

Link zu weiteren Terminen des Graf Zahl bei den Lesungen zum Roman Zündeln an den Strukturen und Infos zum Roman

Link zum kobinet-Interview mit Graf Zahl nach Antritt seines Jobs im Rahmen des Budget für Arbeit vom 25. Februar 2019