Buch von Stephan Laux: Bei geschlossener Schranke bitte anhalten!

Cover des Buchs von Stephan Laux

Foto: Stephan Laux

Villmar-Weyer (kobinet) "'Bei geschlossener Schranke bitte anhalten!' Und 'Die Stimme aus dem Off': Berufliche Biografie und Zwischenrufe eines ehemaligen Heilerziehungspflegers", so lautet der Titel eines Taschenbuchs, das am 29. Mai 2024 erschienen ist und von Stephan Laux verfasst wurde. Das Buch ist für 10,97 Euro bei Amazon erhältlich und kann später auch direkt beim Autor bestellt werden.

„Die Eingliederungs- und Behindertenhilfe haben sich in den letzten 40 Jahren verändert. Stephan Laux (Jhg. 1963) beschreibt in seiner beruflichen Biografie, wie sich diese Veränderungen seit der Psychiatriereform Ende der 80er-Jahre auf das Berufsbild des Heilerziehungspflegers und die Lebensumstände der geistig beeinträchtigten Menschen, die er während seines Berufslebens kennen und schätzen gelernt hat, ausgewirkt haben. Dabei berichtet er von außergewöhnlichen Begegnungen mit Betroffenen und Kolleg*Innen, von Ideen, von Entwicklungen und Impulsen, die seine Arbeit in verschiedenen Sondereinrichtungen bis heute geprägt haben. So entstanden unterhaltsame Geschichten, in denen sich ‚altgediente‘ Mitarbeitende des Sozialwesens wiederfinden und Berufseinsteiger*Innen neue Impulse bekommen können. Stephan Laux (Jhg. 1963) ist Zimmermann und Heilerziehungspfleger. Er war fast 40 Jahre in Einrichtungen der Eingliederungshilfe tätig. Er leitete Wohnstätten und seit 2016 eine Tagesstätte für geistig und mehrfach schwer beeinträchtigte Erwachsene. Stephan Laux bietet Coachings und Workshops für soziale Einrichtungen an. In seiner beruflichen Biografie und seinen Kolumnen berichtet und kommentiert er Beobachtungen und Entwicklungen aus der Praxis der Behindertenhilfe. Er versteht sich als Fürsprecher jenes Personenkreises von kognitiv und mehrfach schwerst beeinträchtigten Menschen, die in Sondereinrichtungen leben und über eine wenig ausgeprägte Lobby verfügen. Auch die Sicht und die Situation der in der Behindertenhilfe tätigen Mitarbeiter*innen sind ihm ein Anliegen. Die UN Behindertenrechtskonvention und das sich daraus ergebenden Bundesteilhabegesetz erscheinen ihm dabei als bisher vertane Chance für eine dringend notwendige Reform der Behindertenhilfe“, heißt es in der Ankündigung des neuen Buches auf Amazon.

Ab spätestens Mitte Juni kann das Buch auch direkt bei Stephan Laux unter folgender E-Mail bestellt werden: [email protected]