Vertrag mit Gastgeber Saarland geschlossen

Ausrichter und Veranstalter Special Olympics Deutschland und Gastgeber Saarland 2026 bei der Vertragsunterzeichnung

Foto: Cuvée - Die Werbewinzer

SAARBRÜCKEN (kobinet) Zwischen dem Ausrichter der Sommerspiele Special Olympics Deutschland (SOD) und dem Gastgeber Saarland wurde jetzt der Vertrag für die größte nationale inklusive Multisportveranstaltung auf dem Sportcampus Saar unterzeichnet. Die Special Olympics Nationalen Spiele Saarland 2026 werden mit mehr als 4.000 Athletinnen und Athleten in mehr als 20 Sportarten und einem umfangreichen Rahmenprogramm ein Zeichen für eine inklusive und offene Gesellschaft setzen.

Im Beisein der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der Präsidentin von Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski , dem SOD Athletensprecher Mark Solomeyer und Joachim Tesche, Vorstand im Landessportverband für das Saarland, wurden die Bedeutung und die Ziele des Sporthighlights des Jahres 2026 hervorgehoben.

Als Symbol für die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der Special Olympics Athleten aber auch der Verbundenheit des Saarlandes mit dem Thema Inklusion, hat Sportminister Reinhold Jost der Präsidentin Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski eine original saarländische Grubenlampe überreicht.

Im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung nahmen mehr als 80 Teilnehmende seitens Special Olympics Athletinnen und Athleten, Politik, Partnern und Unterstützenden am Firmenlauf in Homburg teil und setzten ein erstes Zeichen für das Team Saarland 2026 auf ihrem Weg zu den Nationalen Spielen.