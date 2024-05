Flagge Bundesland Bremen

Foto: Gemeinfrei, public domain

Bremen (kobinet) "Laura Valdez-Rennert und ihr Freund Lulzim Berisha suchen eine eigene Wohnung – trotz Behinderung. Beide kennen nur das stationäre Wohnen in Bremen. Das soll sich jetzt ändern", so heißt es in der Einführung zu einem zwölfminütigen Filmbeitrag des Bremer Fernsehmagazin buten un binnen vom 28. Mai 2024 über neue Wege zum selbstbestimmten Wohnen in Bremen.

Link zum Beitrag von buten un binnen vom 28. Mai 2024