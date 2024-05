Vielfalt macht stark

Wir sind stark

Foto: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., Lizenz Name: 03685, Illustrator Stefan Albers,

HAMBURG (kobinet) Passend zum Diversity-Day wurde Im Rahmen des Vorstandsempfangs der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) eine Charta der Vielfalt unterzeichnet. Pastor Uwe Mletzko, der Vorstandsvorsitzender der ESA, teilte dazu mit, dass die Stiftung als großes diakonisches Unternehmen mit mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Charta der Vielfalt unterzeichnet hat.

„Gerade in Zeiten, in denen die bisher als sicher geglaubten Werte und Maßstäbe einer demokratischen Gesellschaft Risse bekommen, müssen wir mit einer klaren und deutlich erkennbaren Haltung für Vielfalt, Demokratie und Respekt gegenüber jedem Menschen eintreten“, sagte Mletzko vor rund 270 Gästen aus den Bereichen Politik, Soziales, Wirtschaft, Gesundheit, Kultur, Diakonie und Kirche.

„Auch aus diesem Grund haben wir uns als ESA der Charta der Vielfalt angeschlossen und wollen zudem unter dem Motto #VielfaltMachtStark unseren Beitrag im eigenen Unternehmen und in der Gesellschaft leisten, damit die Stärken aller erhalten bleiben und niemand ausgeschlossen wird. Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das Vielfalt in all ihren Facetten fördert und wertschätzt – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft“. Dieses Zitat aus der Urkunde der „Charta der Vielfalt“ unterstreicht unser Engagement und unsere Überzeugung.“