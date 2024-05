VdK fordert Pflegeversicherung für alle

Verena Bentele

Foto: Susie Knoll

Berlin (kobinet) "Die Pflege-Bürgerversicherung, wie sie Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Interview vorgeschlagen hat, ist genau der richtige Weg. Wir brauchen eine Pflegeversicherung, in der alle Bürgerinnen und Bürger versichert sind und die nicht nach privater und gesetzlicher Versicherung unterscheidet. Um Pflege zukünftig sicherzustellen, ist es wichtig, dass alle pflegebedingten Kosten abgedeckt werden. Dafür muss auch die Beitragsbemessungsgrenze fallen. Wir als VdK fordern die Bundesregierung dringend auf, dieses Projekt noch in dieser Legislaturperiode anzugehen. Angesichts der steigenden Zahlen an Pflegebedürftigen wird es nicht ohne Steuerzuschüsse gehen", heißt es in einer Presseinformation des Sozialverband VdK.

„Die Erarbeitung von Vorschlägen zur langfristigen Finanzierung der Pflegeversicherung, die Ende der Woche abgeschlossen sein muss, hat schon viel zu lange gedauert. Grundlegend neue Ideen sind nicht zu erwarten. Dennoch wird eine notwendige Reform innerhalb der Regierung blockiert. Diese Haltung führt dazu, dass wir in immer größere Zeitnot kommen. Die Reform muss jetzt kommen, denn die Lage für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige wird sich immer mehr verschlechtern. Hier zu warten ist unverantwortlich“, betonte Verena Bentele.