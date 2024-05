Sonderpädagogischer Förderbedarf Thema im Schulausschuss des Landtags von NRW

Eva-Maria Thoms

Foto: Lingscheid/mittendrin e.V.

Köln / Düsseldorf (kobinet) Wenn der Schulausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags sich am heute, am 29. Mai 2024 mit dem "Wissenschaftlichen Prüfauftrag zur steigenden Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ beschäftigt, geht es nach Ansicht des in Köln angesiedelten Verein mittendrin um einen versteckten Skandal erheblichen Ausmaßes. Immer mehr Schulkindern in Nordrhein-Westfalen werde ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert und damit schulrechtlich eine Behinderung. Deren Zahl sei seit den 10er Jahren um rund 30.000 gestiegen, von rund 120.000 auf rund 150.000, heißt es in einer Presseinformation des Verein mittendrin.

„Warum es angeblich immer mehr Schüler mit Behinderung gibt, hat in der Schulpolitik jahrelang nicht interessiert. Erst im vergangenen Jahr hat das Schulministerium einen wissenschaftlichen Prüfauftrag vergeben, um den Gründen für die steigende Zahl an Bescheiden auf die Spur zu kommen. Die Ergebnisse, die Prof. Gino Casale von der Uni Wuppertal im Schulausschuss des Landtags erklären wird, fördern erschreckende Zustände zutage. Die sogenannten ‚AO-SF-Verfahren‘ sind reine Gutachter-Verfahren. Die Schüler werden von Sonderpädagogen begutachtet und anschließend wird der Antrag von der Schulaufsicht nach Aktenlage entschieden. Was die Wissenschaftler jetzt vorgefunden haben, offenbart eine Praxis, die keine Vorkehrungen gegen Willkür kennt. Die Verfahren werden nicht nach einheitlichen Kriterien durchgeführt und fast hundert Prozent der Anträge führen zum Bescheid. Die Wissenschaftler entdeckten reihenweise Unregelmäßigkeiten. So wurde u.a. Schülern eine sonderpädagogischer Förderbedarf bestätigt, auch wenn sie nicht getestet werden konnten, weil sie sich etwa verweigerten. In vielen Fällen gibt es keine Angaben, welche Fördermaßnahmen die Schule im Vorfeld eines Antrags vorgenommen hat. Das entsprechende Feld im Vordruck war einfach nicht ausgefüllt. Genehmigt wurde der Förderbedarf in diesen Fällen trotzdem“, betonte die Vorsitzende des Verein mittendrin Eva-Maria Thoms.

Link zum wissenschaftlichen Prüfauftrag:

https://www.schulministerium.nrw/ausbildungsordnung-sonderpaedagogische-foerderung-ao-sf

„Für die einzelnen Schüler hat der Förderbescheid Folgen, die das gesamte Leben prägen“, sagte Eva-Maria Thoms weiter. Dies gelte insbesondere, wenn sie in die zieldifferenten Förderbedarfe Lernen oder Geistige Entwicklung eingeordnet werden. Dann würden sie nach deutlich reduzierten Lehrplänen unterrichtet. Der Weg zurück zum Regel-Lehrstoff gelingte dann nur noch in Ausnahmefällen „Deshalb fordern wir schon seit Jahren grundlegende Reformen bei den sonderpädagogischen Feststellungsverfahren“, so Eva-Maria Thoms. Zumindest müsse kurzfristig in allen Fällen, in denen es keine medizinische Diagnose einer Behinderung gibt, die Schwelle für die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs erheblich höher gelegt werden. Letztlich müssten die Schulen so gut ausgestattet und die Lehrkräfte so gut fortgebildet werden, dass sie alle ihre Schülerinnen und Schüler gut fördern können. Ziel müsse sein, dass das fatale Etikettieren von Kindern aufhört.