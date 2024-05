Berichte zum Diversity Tag zur Inklusion im SWR

No body found to use for abstract...

Foto: SWR

Stuttgart (kobinet) Die ARD rückte am diesjährigen Diversity-Tag am 28. Mai 2024 Vielfalt und Diversität in den Mittelpunkt ihrer Programme - in diesem Jahr mit dem Themenschwerpunkt Inklusion - Menschen mit Behinderung. Darauf und eine Reihe von Berichten zur Inklusion hat Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„Vielfalt macht uns stark: stark gegen Vorurteile, für Toleranz, Wertschätzung und neue Ideen. Menschen im Südwesten machen verschiedenste Erfahrungen mit dem Thema Diversität. Das geht von Diskriminierung und Ausgrenzung bis hin zu Anerkennung und Interesse. Wir geben diesen emotionalen, eindringlichen und wunderschönen Facetten der bunten Vielfalt im Südwesten eine Plattform, um Menschen zu ermutigen, sich aktiv für Vielfalt und Inklusion einzusetzen, Diskriminierung entgegenzuwirken und eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen“, heißt es auf der Internetseite des SWR, wo eine Reihe von Berichten zum Thema aufgeführt sind.

