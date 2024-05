Projekt endet, die Berichterstattung nicht

Logo zum Projekt Barrierefreiheit von MDR-SACHSEN ANHALT mit Correctiv

Foto: MDR

MAGDEBURG (kobinet) Mitte April hatten MDR SACHSEN-ANHALT und CORRECTIV das crossmediale Projekt "Stopp! Wo kommst du nicht voran?" gestartet. Gestern, am Vorabend des Diversity-Tags, wurde es mit einer Veranstaltung in Tangermünde abgeschlossen. Das Projekt ist vorbei, die Berichterstattung, da ist sich das ProjektTeam einig, aber geht weiter. Die Geschichten der Menschen der Recherchen werden in längere Formate wie #hinREISEND und exactly münden.

In mobilen Lokalredaktionen in Dessau-Rosslau, Halberstadt und Tangermünde wurde im Rahmen des Projektes mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger danach gefragt, wie barrierefrei Sachsen-Anhalt ist. Dabei hat sich schnell gezeigt wo es für Rollstuhlfahrer in Halberstadt nicht weitergeht, dass der Wunsch der Schüler in Dessau nach barrierefreien Spielplätzen eben nicht erfüllt ist und Kopfsteinpflaster in Tangermünde eben für viele zum Problem wird.

