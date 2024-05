Raul Krauthausen im Aufzug mit Jürgen Dusel

Cover des Podcast Im Aufzug mit Jürgen Dusel

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Warum passiert in Sachen Inklusion in Deutschland so wenig?" Diese und eine Reihe weiterer Fragen hat Raul Krauthausen vor kurzem mit Jürgen Dusel in seiner Podcast-Reihe "Im Aufzug" diskutiert. "Menschen, die mit Demokratie ein Problem haben, haben meistens auch mit Inklusion ein Problem", wir der Bundesbehindertenbeauftragte auf dem Cover des gut einstündigen Podcast zitiert.

„Jürgen Dusel ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Eine Position, die vieles bewirken kann. Oder? Darüber will ich mit ihm sprechen: über seine Arbeit, das politische System und auch seine Grenzen. Ich will ihm auf den Zahn fühlen, wann sich denn endlich mal was ändert und was wir bisher erreicht haben. Mich interessiert seine Perspektive auf unser Schulsystem, wie seine Kindheit mit einer starken Sehbehinderung war und ob er manchmal frustriert ist. Denn ganz ehrlich: Ich bin es oft. Wir sprechen über die Morde in Potsdam, Politikverdrossenheit und sogenannte Förderschulen. Aufzugtür auf für Jürgen Dusel“, heißt es in der Ankündigung der 53. Folge des Podcast von Raul Krauthausen.

Link zum Podcast mit Jürgen Dusel