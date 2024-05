Eis-Zeit für alle

Logo: Aktion Mensch

Foto: Aktion Mensch

Bonn / Helmstedt (kobinet) "Der Sommer kommt und damit werden auch die Schlangen vor den Eisdielen immer länger. Hast du dabei schon mal über Barrierefreiheit nachgedacht? Nicht nur das Betreten eines Lokals kann Schwierigkeiten bereiten, auch das Lesen der Karte kann zur Hürde werden. Muss das sein? Keinesfalls! Ein von der Aktion Mensch gefördertes Eiscafé in Helmstedt macht es vor: Dort bestellen auch Menschen mit Lernschwierigkeiten jetzt endlich ihr Lieblingseis. Und so gehts", heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch mit dem Verweis auf den Hintergrundbericht.

„Das Eiscafé Dolomiti ist der Publikumsmagnet in Helmstedt, sobald die ersten Sonnenstrahlen den Sommer einläuten. Damit sich noch mehr Menschen an den leckeren Eiskreationen erfreuen können, bietet das Eiscafé seine Eiskarte jetzt auch in Leichter Sprache an“, heißt es im Beitrag über das geförderte Projekt der Aktion Mensch.

Link zum Bericht