Jana Sohm und Stefan Kretzschmar bei SWR1 Leute

No body found to use for abstract...

Foto: SWR

Stuttgart (kobinet) Jana Sohm und Stefan Kretzschmar, Handbiker im TetraTeam, machen sich für die Belange Querschnittgelähmter stark. Am 28. Mai 2024 sind die beiden live in der renommierten Radio-Sendung SWR1 Leute Baden-Württemberg von 10:00 bis 12:00 Uhr.

„Jana Sohm hatte im Alter von 14 Jahren einen schweren Sportunfall beim Trampolintraining, was sie als Leistungssport betrieben hatte. Seitdem ist sie vom Hals abwärts querschnittgelähmt. Der Sport ist ein wichtiger Teil ihres Lebens geblieben. 2011 begann sie mit dem Handbiken, trat dem TetraTeam und dem RSV Seerose Friedrichshafen bei und ist Mitorganisatorin des inklusiven Sportevents Rad & Roll am Bodensee in Ettenkirch. Im TetraTeam lernte Jana Sohm auch Stefan Kretzschmar kennen. Er sitzt seit 2006 im Rollstuhl. Nach einem Unfall bei einem der bedeutendsten Radrennen Europas, der Jeantex Tour Transalp. Beim letzten schweren Aufstieg der dritten Etappe am Passo Duran zeigt sein Tacho 40 km/h an. Das Letzte, woran er sich erinnert. Er wacht in einer italienischen Klinik auf und spürt seinen Körper unterhalb der Brust nicht mehr. Es folgen Not-OPs und zig weitere Operationen. Nach 17 Monaten kann er die Klinik verlassen. Er sitzt im Rollstuhl, Brust abwärts gelähmt und ohne Rumpfmuskulatur. Schon im Krankenhaus hatte er mit einem mechanischen Rollstuhl trainiert, um ein Handbike benutzen zu können. Er sagt: ‚Ein aktiver Mensch bleibt ein aktiver Mensch und eine Couch-Potato bleibt eine Couch-Potato.‘ Und auch die nicht beendete Etappe am Passo Duran beendet er. Wie Stefan Kretzschmar und Jana Sohm ihr Schicksal angenommen haben und täglich das Beste daraus machen, darüber berichten sie in SWR1 Leute“, heißt es in der Ankündigung der Sendung, die von Nicole Köster moderiert wird.

Link zur Ankündigung der Sendung