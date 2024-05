IGEL-Podcast zur 21. SightCity in Frankfurt

Cover des IGEL-Podcast zur SightCity 2024

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Wie wars – 21. SightCity in Frankfurt", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dabei sprach der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, mit Christian Stahlberg vom Podcast Sightviews und mit Dagmar Krutzki, der Leiterin der SightCity.

„1, 2, 3 und Vorbei! Die 21. SightCity war wie im Fluge vergangen. Über 6.000 Besucher*innen tummelten sich 3 Tage lang über die 4 Ebenen. Im Cap Europa in Frankfurt organisierten die Macher der SightCity eine Messe für Menschen, die am Thema Blind und Sehbehindert interessiert sind Europas größte Messe in dem Bereich. Wir sprechen mit Christian Stahlberg – in seinem Podcast Sightviews nahm er uns im Vorfeld bereits mit auf die Messe und wird uns mit über 40 Interviews noch lange dieses Jahr informieren. Mit in der Runde ist Dagmar Krutzki. Die Leiterin der SightCity wird uns neben einigen Fakten auch bereits das Datum für 2025 verraten und wir werfen die Frage auf, wie man die Messe auch in Frankfurt und in Deutschland besser in die Medien bekommt“, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast