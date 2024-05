Raul Krauthausen

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Wie sähe ein kultureller Wendepunkt für echte Inklusion aus?" So lautet der Titel einer Veranstaltung mit Raul Krauthausen bei der diesjährigen republica am 28. Mai 2024 von 13:00 – 13:30 Uhr auf der Stage 1. "Es geht um weit mehr als barrierefreie Zugänge und normative Lösungen. Es geht um eine tiefgreifende kulturelle Veränderung, die Inklusion nicht als Herausforderung, sondern als Chance begreift", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung auf der republica, die vom 27. - 29. Mai in der STATION in Berlin stattfindet.

Link zur Ankündigung der Veranstaltung mit Raul Krauthausen