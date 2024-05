Hockey jetzt offiziell bei Special Olympics Deutschland

Große Freude bei den Hockeyspielern von Special Olympics bei den Landesspielen in Münster

Foto: Special Olympics NRW / Sarah Rauch

MÜNSTER (kobinet) Hockey erweitert ab sofort die Liste der anerkannten Special Olympic Deutschland (SOD) - Sportarten. Dies ist eine wichtige Grundlage dafür, dass Hockey bei den nächsten Nationalen Spielen im Saarland 2026 von Special Olympics Deutschland in das Wettkampfprogramm aufgenommen wird. Im Rahmen der Special Olympics Landesspiele in Münster haben am Freitag Thomas Gindra für SOD und Henning Fastrich für den Deutschen Hockey-Bund die Vereinbarung unterzeichnet.

Special Olympics Deutschland fördert bewusst die Sportartenentwicklung und damit einen Ausbau von Sportangeboten für Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) wurde darüber hinaus eine Kooperation vereinbart, dass Sportvereine inklusive Angebote schaffen, um mehr Menschen mit einer Beeinträchtigung für den Hockeysport zu begeistern.

Der Einführungsprozess der Sportart Hockey bei SOD läuft bereits seit 18 Monaten. Hierbei wurden verschiedene Austauschformate initiiert, in denen sich SOD, der DHB sowie Experten der Landesverbände und Ehrenamtliche getroffen haben, um über die Grundlagen der Sportart und das Regelwerk zu diskutieren. Gemeinsam mit den Beteiligten konnten die Grundlagen für die Einführung der Sportart Hockey bei SOD gelegt werden.

In Zusammenarbeit mit dem DHB wurde das internationale Hockey-Regelwerk des Weltverbands FIH ins Deutsche übersetzt und für SOD Wettbewerbe angepasst. Die Anzahl der bundesweit aktiven Athleten liegt schätzungsweise bei über 100 Personen. Jährlich finden verschiedene Hockey-Veranstaltungen und Wettbewerbe im Rahmen der DHB-Struktur „Special Hockey“ statt. Diese sollen nun gebündelt und in die SOD Struktur überführt werden.