Politische Teilhabe Querschnittgelähmter verbessern

Bild zur Tagung in Berlin

Foto: FGQ

Berlin (kobinet) Auf dem am 22. Mai begonnenen Kongress der European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) 2024 in Berlin werden die bisherigen Bemühungen der europäischen Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Querschnitlähmung vorgestellt, deren politische Teilhabe zu verbessern. Mehrere Referenten bieten Einblicke in die Arbeit der nationalen sowie des Europäischen Parlamentes und berichten von den Veränderungen seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention. Durch einen aktiven Austausch von Vertretern von 32 Organisationen aus 29 europäischen Ländern, Diskussionsrunden und Workshops werden wichtige Impulse für die weitere politische Arbeit der ESCIF Mitgliedsorganisationen gegeben. Die Vernetzung der europäischen Selbsthilfeverbände ist essenziell, um die Interessen von Menschen mit Behinderung auf politischer Ebene effektiv vertreten zu können, heißt es in einer Presseinformation zum Kongress, der am 25. Mai endet.

Ziel des Kongresses ist es, bessere Strategien zu entwickeln, um die europäische Politik auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und diese zu unterstützen, ihre Rechte besser politisch durchzusetzen. Schirmherr des von der Fördergemeinschaft der Querschnitgelähmten in Deutschland (FGQ) organisierten Kongresses ist Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Der Kongress findet zeitgleich mit dem Staatsakt zum 75-jährigen Bestehen des Deutschen Grundgesetzes und mit Bezug zum 30. Jubiläum der Grundgesetzerweiterung „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ am 23.05.1994 statt, wie es in der Presseinformation des Verbands heißt.