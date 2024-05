Netzwerktreffen behinderter Menschen zur Arbeit außerhalb von Werkstätten

No body found to use for abstract...

Foto: Netzwerk Artikel 3

Berlin (kobinet) Am 5. April 2024 wurde das Netzwerk behinderter Menschen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten (wollen) bei einer Online-Veranstaltung gegründet. Nun lädt die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) im Rahmen des Projektes Budgetkompetenz zum zweiten Austausch ein. Dieses findet am 14. Juni 2024 von 15:00 bis 17:00 Uhr online über Zoom statt. Dabei stehen Informationen zum Budget für Arbeit im Mittelpunkt des Austauschs. Interessierte, die bereits auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten oder dort anstatt in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten wollen, können sich bei der ISL für diesen Austausch anmelden.

„Für wen ist diese Veranstaltung?

– Ihr arbeitet mit Hilfe des Budget für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?

– Ihr macht mit Hilfe des Budget für Ausbildung eine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?

– Ihr habt andere Wege gefunden, statt in der Werkstatt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten?

– Oder ihr arbeitet noch in einer Werkstatt, wollt aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten?

Dann könnte das die richtige Veranstaltung für euch sein:

– Wir wollen diesmal darüber reden, wie genau das Budget für Arbeit funktioniert: Wer kann es nutzen? Wie beantrage ich das? Was sind die ersten Schritte? Was muss ich beachten?

– Wir wollen uns Zeit nehmen, uns dazu auszutauschen.“

So heißt es in der Einladung der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL), die im Rahmen des Projektes „Budgetkompetenz – Initiative zum Budget für Arbeit und Ausbildung“ zu dieser Online-Veranstaltung einlädt.

„Die Anmeldung für die Online-Veranstaltung, die per Zoom stattfindet, ist bis zum 10. Juni 2024 im ISL-Büro über die E-Mail [email protected] möglich. Infos gibt’s auch unter der Telefonnummer 030 – 4057 3685. Der Link zu unserem Treffen wird nach der Anmeldefrist verschickt. Wir werden in der Veranstaltung in leicht verständlicher Sprache sprechen. Da viele Menschen teilnehmen möchten, werden wir die Plätze zuerst an behinderte Menschen vergeben“, heißt es weiter in der Einladung zur Veranstaltung.