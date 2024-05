Djamila ist nicht vergessen

Omurbek Tekebaev, der Botschafter der Kirgisischen Republik, und Botschaftsrätin Ainura Tursumbaeva bei dem Bundestagsabgeordneten Dr. André Hahn (Die Linke) mit Büroleiter André Nowak

Foto: Daniel Lücking

BERLIN (kobinet) In einem Gespräch mit dem Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied der Deutsch-Zentralasiatischen Parlamentariergruppe Dr. André Hahn (DIE LINKE) haben Omurbek Tekebaev, der Botschafter der Kirgisischen Republik, und Botschaftsrätin Ainura Tursumbaeva ihn und

seinen Büroleiter André Nowak über aktuelle Entwicklungen in seinem Land sowie die zahlreichen Aktivitäten und Vorhaben zur Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder informiert sowie gemeinsame Möglichkeiten besprochen. Bemerkenswert ist, dass in dieser diplomatischen Unterredung auch die Unterstützung des Projektes "Djamila - ein Rolli-Bus für Kirgisistan" 2021 ein Gesprächsthema war.

Auf Bitten des Kirgisischen Behindertenverbandes KROI hatte damals der Allgemeine Behindertenverbandes in Deutschland (ABiD) mit Hilfe vieler Unterstützer einen rollstuhlgeeigneten Kleinbus beschafft, dessen Finanzierung organisiert und das Fahrzeug schließlich in Kirgisitan dem kirgisischen Behindertenverband übergeben. Dank der Solidarität aus Deutschland fährt so ab Oktober 2021 das erste rollstuhlgeeignete Fahrzeug auf Bischkeks Straßen.

In dieser Unterredung wurde auch über Probleme und Herausforderungen gesprochen, die sich aus der Nähe des Landes zu Russland, China und Afghanistan ergeben oder die aus Sicht von André Hahn falsche Entscheidung der Bundesregierung, die Förderungen von Vorhaben in Zentralasien durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zurückzufahren.

Ebenso soll die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft weiter gestärkt werden; wobei darauf verwiesen wurde, dass mit Bischkek und Chemnitz erst eine Städtepartnerschaft zwischen beiden Ländern besteht.

Die Tatsache, dass anlässlich neben mehreren gemeinsamen Konferenzen auch das praktische Projekt, „Djamila – ein Rolli-Bus für Kirgisistan“ die Wertschätzung der Diplomaten findet, zeigt die Breite der Möglichkeiten zukünftiger Zusammenarbeit.