Cover der Episode des IGEL-Podcast mit Sonntag trifft IGEL vom 19.5.2024

Foto: IGEL-Media

Halle / Bad Segeberg (kobinet) "Die Festivalsaison – barrierefreie Teilhabe kennt noch viele Hürden", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In der einmal monatlich erscheinenden Ausgabe unter dem Motto Sonntag trifft IGEL tauschen sich die Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang über das Thema aus.

„Die Festival Saison ist nun eröffnet und wir Menschen mit Behinderung sind wieder auf Mission. Wir dürfen wieder vielen fleißigen Veranstaltern erklären, was Barrierefreiheit und Teilhabe für alle im Jahr 2024 heißt. Nicht nur der Zugang mit dem Rollstuhl ist wichtig, sondern viel Mehr! Viele vergessen immer noch, dass es eine starke Festivalcommunity bei den Menschen mit Behinderung gibt. Im Sonntag Trifft IGEL Talk sprechen wir, Sascha Lang und Jennifer Sonntag, über unsere Erfahrungen und schauen wie wir Besserung erreichen können“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast, in der auch einige hilfreiche Links aufgeführt sind.

Link zur aktuellen Episode Sonntag trifft IGEL des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

