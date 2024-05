Jürgen Dusel: Jahresempfang mit Bundeskanzler Olaf Scholz

Olaf Scholz und Jürgen Dusel

Foto: Bundesfinanzministerium

Berlin (kobinet) In einem Terminhinweis hat der Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen Jürgen Dusel auf seinen diesjährigen Jahresempfang hingewiesen. Dieser soll voraussichtlich am 10. September 2024 mit Bundeskanzler Olaf Scholz ab 17:00 Uhr im Cafe Moskau (Karl-Marx-Allee 34 in 10178 Berlin, stattfinden. Die konkrete Einladung soll dann im Juli erfolgen. Olaf Scholz war schon einmal beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten zu Gast als dieser noch Bundesfinanzminister war. Damals ging es u.a. um die längst überfällige Anpassung der Behinderten-Pauschbeträge, die Ende 2020 vollzogen wurde. Was der Bundeskanzler dieses Mal im Gepäch hat, darauf darf man sehr gespannt sein.

„bitte merken Sie sich schon heute den Termin für meinen Jahresempfang 2024 vor: Dienstag, 10. September 2024, voraussichtlich ab 17:00 Uhr im Cafe Moskau (Karl-Marx-Allee 34, 10178 Berlin). Eine besondere Freude ist es mir, dass ich in diesem Jahr unseren Bundeskanzler als politischen Redner begrüßen darf“, heißt es von Jürgen Dusel. Die Einladung mit weiteren Details zur Veranstaltung wird im Juli 2024 bekanntgegeben.

Link zum kobinet-Bericht vom 28.11.2020 zur Pauschalbetragserhöhung