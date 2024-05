Vibrierende Trikots machen Jubel für schwerhörige Fußballfans erlebbar

Gemeinsame Fußballerlebnisse könnten allen Spaß machen

Foto: Pixabay/Pixaline

Newcastle, Großbritannien (kobinet) Auf vibrierende Trikots, die den Jubel für schwerhörige Fußballfans erlebbar machen, hat SWR Kultur in einem Beitrag hingewiesen. "Schwerhörige Fans vom Fußballverein Newcastle sehen die Atmosphäre im Stadion nicht mehr nur, sondern können sie auch hautnah spüren. Der britische Verein testst Trikots, die den Jubel der Fans per Vibration auf die Haut übertragen", heißt es in der Ankündigung des SWR Kultur Radiobeitrags, auf den Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum knapp vierminütigen Radiobeitrag von SWR Kultur