Dr. Brigitte Schumann

Düsseldorf (kobinet) "Sonderpädagogik: Die Geschichte vom alten Wein in neuen Schläuchen", so lautet ein aktueller Beitrag der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann, der auf der Internetplattform Bildungsklick veröffentlicht wurde. "Die wissenschaftlichen Empfehlungen zu den sonderpädagogischen Feststellungsverfahren in NRW schreiben segregierende Strukturen der Sonderpädagogik fort. Angepasst an Methoden der empirischen Sonderpädagogik sollen sie Wissenschaftlichkeit und grundlegenden Wandel suggerieren. Eine kritische Einordnung", heißt es in der Einführung des Beitrags.

Link zum Beitrag von Dr. Brigitte Schumann im Bildungsklick