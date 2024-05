Initiative Barrierefreie EU legt ersten Jahresabschlussbericht vor

No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

BRÜSSEL (kobinet) Die Initiative "AccessibleEU" ist eine der Leitinitiativen, welche die Europäische Kommission in ihrer Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030 vorgeschlagen hat. Es handelt sich um ein Ressourcenzentrum für Barrierefreiheit, das in Bereichen wie bebaute Umwelt, Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnologien arbeitet, um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu gewährleisten.

Diese Initiative sieht ihre Aufgabe vor allem darin

den Aufbau von Kapazitäten im Bereich der Barrierefreiheit in den EU-Ländern zu gewährleisten.

Die EU-Länder bei der Umsetzung der EU-Gesetzgebung zur Barrierefreiheit zu unterstützen.

Die für die Umsetzung der Zugänglichkeitsvorschriften in der EU zuständigen Akteure zu vernetzen.

Einen gemeinsamen europäischen One-Stop-Shops für Barrierefreiheit, einen Punkt, der alles für Barrierefreiheit bietet, zu schaffen.

Hervorragende Fachleute im Bereich Zugänglichkeit auszubilden.

Diese Initiative zur Förderung der Barrierefreiheit hat jetzt einen Abschlussbericht über das erste Jahr des Projektes veröffentlicht. Der Bericht soll Wissen über die wichtigsten Rechtsvorschriften und Normen der Europäischen Union zur Barrierefreiheit vermitteln. Das Dokument kann unter diesem Link auch in deutscher Sprache nachgelesen werden.