SightCity vom 15. – 17. Mai 2024 in Frankfurt und online

Frankfurt (kobinet) Vom 15. bis 17. Mai 2024 findet die größte internationale Fachmesse für Blinden- und Sehbehinderten-Hilfsmittel, die SightCity 2024, als hybride Messe statt. An den drei Messetagen präsentieren Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen online auf sightcity.net und im Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main. Darauf hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hingewiesen.

Die Vorträge und Gesprächsrunden werden auch über Zoom übertragen. Die Zugangsdaten finden Sie unter:

https://sightcity.net/besucher/vortragskalender

Am 16. und 17. Mai findet im Rahmen der SightCity ein Symposium „Smarte Mobilität“ statt, an dem sich auch der DBSV beteiligt. Das Symposium widmet sich der Zukunft der Mobilität für Menschen mit Sehbehinderung. Es findet in englischer Sprache statt. Die persönliche Teilnahme in Frankfurt unterliegt denselben Bedingungen wie die Teilnahme an der SightCity selbst und ist kostenfrei und ohne besondere Anmeldung möglich. Ebenso ist die Teilnahme über ZOOM ohne Anmeldung und ohne zusätzliche Kosten möglich. Weitere Informationen zum Programm unter:

https://sightcity.net/fachtagung-smart-mobility/

Weitere Informationen zur Messe gibt’s unter: www.sightcity.net

In diesem Jahr feiert übrigens auch Gaudio-Braille seinen 20. Geburtstag. „Feiern Sie mit uns und freuen Sie sich über 10% Messerabatt bei privaten Direktkäufen an unserem Stand auf der SightCity Frankfurt, Stand L2.43, vom 15. bis 17. Mai 2024. Entdecken Sie unser reichhaltiges Angebot an unterschiedlichen Alltagshilfsmitteln, Braillezeilen, Lupen, Vorlesesystemen, Daisyplayern, Farberkennern usw.“, heißt es von dem Marburger Unternehmen, dessen Ladenlokal sich in der Biegenstr. 27 in Marburg befindet. Kontakt per E-Mail unter [email protected] Link zum Internet und Shop: http://www.gaudio-braille.de