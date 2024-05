Ellen Keune und Stefan Doose im IGEL-Podcast zur Zukunftsplanung

Cover des IGEL-Podcast mit Ellen Keune und Stefan Doose zur Zukunftsplanung

Foto: IGEL-Media

Schorndorf / Lübeck (kobinet) "Gedanken der Persönlichen Zukunftsplanung im deutschsprachigen Raum vernetzen, weiterentwickeln, verbreiten", so titelte der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, die neueste Ausgabe des Podcast. Zum zweiten Mal hat der IGEL-Podcast, dabei mit Ellen Keune kooperiert, die alle zwei Monate einen Podcast zur Persönlichen Zukunftsplanung gestaltet. Dieses Mal war Prof. Dr. Stefan Doose ihr Gast. Zu bereden gab es dabei auch dieses Mal genug, denn Stefan Doose hat die Entwicklung der Persönlichen Zukunftsplanung in Deutschland und weit darüber hinaus in den letzten 30 Jahren entscheidend mitgegrägt.

„Vor ungefähr 30 Jahren kam Stefan Doose mit Ideen zur Persönlichen Zukunftsplanung, zur Personenzentrierung und Unterstützten Beschäftigung von einem Studienaufenthalt in Nordamerika zurück. Wie er diese Gedanken seitdem weiterentwickelt und verbreitet hat und wie sich im deutschsprachigen Raum ein Netzwerk entwickelt hat, erzählt er Ellen Keune, der Moderatorin der Rubrik ‚Lust auf Zukunftsplanung‘. Episoden dieser Rubrik erscheinen im IGEL-Podcast immer am 2. Samstag in den ungeraden Monaten. Prof. Dr. Stefan Doose verweist in dieser Episode auf seinen Blog-Beitrag zur Geschichte der Persönlichen Zukunftsplanung im deutschsprachigen Raum. Dieser kann hier abgerufen werden: https://zukunftsplanungblog.wordpress.com/2024/05/01/die-geschichte-von-persoenlicher-zukunftsplanung-im-deutschsprachigen-raum/. Hier gibt’s Informationen zum Thema Persönliche Zukunftsplanung: www.persoenliche-zukunftsplanung.eu. Ellen Keune findest du auf LinkedIn unter: linkedin.com/in/ellen-keune-zukunft-staerken-inklusive„, heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

