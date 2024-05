Landespatientenschutzbeauftragte würdigt Arbeit der Pflegekräfte

Pflegen gehört zum Leben

Foto: Pixabay/Bucarama-TLM

HANNOVER (kobinet) Seit dem morgigen 12. Mai soll seitdem Jahr 1974 an diesem Datum die Arbeit der Pflegenden gewürdigt und auf die wirtschaftliche Macht der Pflege aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig ermutigt das diesjährige Motto des Internationale Tag der Pflegenden nicht nur auf den Mangel in der Pflege zu schauen, sondern auch die Stärken der Berufsgruppe der Pflegenden hervorzuheben und entsprechend zu würdigen. Denn die professionelle Pflege ist nicht nur ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitssystems, sondern leistet auch unermüdlich einen wirtschaftlich bedeutsamen Beitrag für die Gesellschaft. .

Die niedersächsische Landespatientenschutzbeauftragte Dr. Nicole Sambruno Spannhoff betont: „Indem wir in die Pflege investieren und die Arbeitsbedingungen verbessern, können wir nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger verbessern, sondern auch die ökonomische Situation des Landes nachhaltig stärken.“

Hierfür werden in Niedersachsen verschiedene Maßnahmen ergriffen, unter anderem im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege Niedersachsen. Auch die beim Landespatientenschutz angesiedelte Beschwerdestelle Pflege leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Pflegesituation in Niedersachsen. An diese können sich nicht nur pflegebedürftige Menschen und deren An- und Zugehörigen mit ihren Sorgen und Nöten wenden, sondern auch alle Beschäftigten aus den unterschiedlichen Bereichen der pflegerischen Versorgung.