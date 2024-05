Aberkennung der Flugtauglichkeit – was wir uns manchmal gefallen lassen müssen

Cover des IGEL-Podcast vom 11. Mai 2024 zur Flugtauglichkeit

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Aberkennung der Flugtauglichkeit – was wir Menschen mit Behinderung uns manchmal gefallen lassen müssen", so titelt Sascha Lang die aktuelle Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dabei schildert der Inklusator, was er im April dieses Jahres auf einem seiner Flüg erleben musste.

„Pilot wollte ich nie werden, daher kann auch keiner mir diese Flug-Tauglichkeit aberkennen. Seit meinem ersten Flug 1992 habe ich in den letzten 10 Jahren knapp über 250 Flüge hinter mich gebracht. Mit sehr weinigen Schwierigkeiten. Was ich aber am 13. April 2024 erleben musste, bringt mich zur Frage: Warum ist Inklusion immer noch nicht in den Köpfen der Menschen? Um was es geht? Reinhören“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast